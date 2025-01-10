Meta ведет к «миру без фактов», заявил лауреат Нобелевской премии мира

Она отвергла оправдания Марка Цукерберга, который назвал это решение «вопросом свободы слова», назвав его ориентированным на прибыль и опасным для демократии.

Ресса утверждает, что журналисты придерживаются этических норм, а решение *Meta позволит «дезинформации распространяться бесконтрольно», разжигая «злобу и ненависть». Она считает, что это изменение представляет собой серьезную угрозу для журналистики, демократии и пользователей социальных сетей, и призывает принять меры для защиты целостности информации.

Ресса в 2021 году была удостоена Нобелевской премии мира за борьбу за свободу слова.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена