Meta ведет к «миру без фактов», заявил лауреат Нобелевской премии мира

Опубликовано 10 января 2025, 08:151 мин.
*Meta ведет к «миру без фактов», заявил лауреат Нобелевской премии мираНобелевский лауреат предупредил об «опасных временах»
Лауреат Нобелевской премии мира Мария Ресса раскритиковала решение компании *Meta прекратить проверку фактов и снять ограничения на некоторые темы в *Facebook и *Instagram. Ресса, журналистка и соучредитель Rappler, предупредила, что этот шаг приведет к «миру без фактов» и создаст платформу, которой смогут «манипулировать диктаторы».
Она отвергла оправдания Марка Цукерберга, который назвал это решение «вопросом свободы слова», назвав его ориентированным на прибыль и опасным для демократии.
Ресса утверждает, что журналисты придерживаются этических норм, а решение *Meta позволит «дезинформации распространяться бесконтрольно», разжигая «злобу и ненависть». Она считает, что это изменение представляет собой серьезную угрозу для журналистики, демократии и пользователей социальных сетей, и призывает принять меры для защиты целостности информации.
Ресса в 2021 году была удостоена Нобелевской премии мира за борьбу за свободу слова.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
Источник:TheGuardian
Автор:Максим Многословный
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