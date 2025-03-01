Meta выделит свой ИИ-чатбот в отдельное приложение

По данным CNBC, новое приложение может быть запущено уже в апреле-июне. *Meta также тестирует платную подписку, хотя подробности о цене и функциях пока не уточняются.

Имея более 700 миллионов пользователей, *Meta AI является ключевой частью более широкого продвижения *Meta в области искусственного интеллекта, отмечают эксперты. Так, компания выпустила такие модели ИИ, как Llama, надеясь создать сильную экосистему, способную конкурировать с OpenAI.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена