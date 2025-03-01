Meta выделит свой ИИ-чатбот в отдельное приложение

Опубликовано 01 марта 2025, 08:151 мин.
*Meta выделит свой ИИ-чатбот в отдельное приложениеЧтобы конкурировать с ChatGPT и Gemini
По сообщениям, *Meta работает над отдельным приложением для своего ИИ-помощника, чтобы составить конкуренцию таким популярным чат-ботам, как ChatGPT и Gemini. В настоящее время *Meta AI доступен только через приложения *Meta, такие как *Facebook и *WhatsApp, или через ее веб-сайт.
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По данным CNBC, новое приложение может быть запущено уже в апреле-июне. *Meta также тестирует платную подписку, хотя подробности о цене и функциях пока не уточняются.
Имея более 700 миллионов пользователей, *Meta AI является ключевой частью более широкого продвижения *Meta в области искусственного интеллекта, отмечают эксперты. Так, компания выпустила такие модели ИИ, как Llama, надеясь создать сильную экосистему, способную конкурировать с OpenAI.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена