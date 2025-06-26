Meta* выиграла суд по делу об ИИ и авторских правах, но судья сомневается

Однако судья уточнил, что это решение не означает, будто использование авторских материалов для обучения ИИ всегда законно. Просто в этом случае истцы выбрали слабые аргументы.

Среди неубедительных доводов — то, что ИИ от Meta* якобы способен воспроизводить фрагменты их книг, а также то, что это нарушает возможность лицензировать тексты для обучения ИИ. Судья отметил, что система Llama* не может генерировать большие отрывки книг, а право на лицензирование текстов для ИИ не является автоматически закреплённым за авторами.

Суд также упомянул похожее недавнее дело против компании Anthropic, где суд признал использование купленных книг для обучения ИИ законным. Но в обоих случаях судьи выражают сомнения в будущем и требуют более серьёзного подхода к таким искам.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена