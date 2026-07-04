Meta* выпустила приложение Pocket, которое создаёт мобильные игры по одному запросу

Опубликовано 04 июля 2026, 05:101 мин.
Meta* выпустила приложение Pocket, которое создаёт мобильные игры по одному запросуЛегко и просто
Meta* запустила приложение Pocket*. Это ИИ-приложение, что позволяет любому человеку создавать мини-игры. Для этого не нужно знать языки программирования или разбираться в движках. Достаточно просто написать текстом, что вы хотите.
© Экстремистская Meta*
Например, человек пишет: «Игра, где цветок рисует кисточкой» или «Головоломка с котом в космосе», и Pocket* собирает играбельную версию. Её можно попробовать сразу, изменить или поделиться с кем-нибудь.
У Pocket* есть и лента, как в соцсетях, где можно смотреть игры других людей. СМИ это чем-то напоминает TikTok.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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#игры,