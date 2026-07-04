Meta* выпустила приложение Pocket, которое создаёт мобильные игры по одному запросу

Например, человек пишет: «Игра, где цветок рисует кисточкой» или «Головоломка с котом в космосе», и Pocket* собирает играбельную версию. Её можно попробовать сразу, изменить или поделиться с кем-нибудь.

У Pocket* есть и лента, как в соцсетях, где можно смотреть игры других людей. СМИ это чем-то напоминает TikTok.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена