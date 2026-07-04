Приложения
Опубликовано 04 июля 2026, 05:10
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Meta* выпустила приложение Pocket, которое создаёт мобильные игры по одному запросу

Легко и просто
Meta* запустила приложение Pocket*. Это ИИ-приложение, что позволяет любому человеку создавать мини-игры. Для этого не нужно знать языки программирования или разбираться в движках. Достаточно просто написать текстом, что вы хотите.
Meta* выпустила приложение Pocket, которое создаёт мобильные игры по одному запросу

© Экстремистская Meta*

Например, человек пишет: «Игра, где цветок рисует кисточкой» или «Головоломка с котом в космосе», и Pocket* собирает играбельную версию. Её можно попробовать сразу, изменить или поделиться с кем-нибудь.

У Pocket* есть и лента, как в соцсетях, где можно смотреть игры других людей. СМИ это чем-то напоминает TikTok.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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#искусственный интеллект
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