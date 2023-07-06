Meta* выпустила «убийцу» Twitter

Пользователи могут импортировать информацию о своем аккаунте и фотографию профиля одной известной экстремистской соцсети, которой владеет Meta* или создать новые для Threads.

В приложении есть домашняя страница с временной шкалой, вкладка поиска, кнопка создания поста, уведомления и профили пользователей. Пользователи могут настраивать уведомления, скрывать определенные слова, блокировать аккаунты и делиться своим профилем с другими.

Получится ли у новой соцсети конкурировать с Twitter, который сейчас переживает не лучшие времена – покажет время. Но учитывая, что люди редко готовы к чему-то новому, особенно, если оно не привносит кардинальных изменений, это маловероятно.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена