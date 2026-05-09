Meta* выпустит ИИ-агента для покупок в Instagram* вместо пользователя

Опубликовано 09 мая 2026, 11:081 мин.
Meta* выпустит ИИ-агента для покупок в Instagram* вместо пользователяКонкурента OpenClaw
Meta* работает над ИИ-агентом, что сможет самостоятельно совершать покупки прямо в Instagram*. По данным The Information, проект называется Hatch* и создаётся под влиянием OpenClaw.
© Ferra.ru
ИИ будет покупать товары, которые люди видят в Reels*. Продавцы смогут отмечать до 30 товаров в одном ролике. Meta* также хочет с помощью Hatch* составить конкуренцию TikTok Shop, если верить СМИ.
Hatch* тестируют не только внутри приложений Meta*, но и в сервисах доставки еды, форумах и почтовых клиентов. Пока непонятно, как именно помощник будет работать с чужими площадками.
Кстати, Meta* пыталась нанять создателя OpenClaw, но он выбрал OpenAI.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
Источник:engadget
Автор:Максим Многословный