Meta* выпустит ИИ-агента для покупок в Instagram* вместо пользователя

ИИ будет покупать товары, которые люди видят в Reels*. Продавцы смогут отмечать до 30 товаров в одном ролике. Meta* также хочет с помощью Hatch* составить конкуренцию TikTok Shop, если верить СМИ.

Hatch* тестируют не только внутри приложений Meta*, но и в сервисах доставки еды, форумах и почтовых клиентов. Пока непонятно, как именно помощник будет работать с чужими площадками.

Кстати, Meta* пыталась нанять создателя OpenClaw, но он выбрал OpenAI.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена