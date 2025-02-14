Meta захотела купить стартап FuriosaAI, чтобы конкурировать с Nvidia

Опубликовано 14 февраля 2025, 19:301 мин.
•Meta захотела купить стартап FuriosaAI, чтобы конкурировать с NvidiaСтартап по производству ИИ-чипов
По сообщениям, •Meta ведет переговоры о покупке южнокорейского стартапа FuriosaAI, занимающегося разработкой чипов искусственного интеллекта, и сделка может быть завершена уже в этом месяце. Однако, по данным Forbes, стартапом интересуются и другие компании. Ни •Meta, ни FuriosaAI не подтвердили факт переговоров.
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Основанная в 2017 году компания FuriosaAI привлекла около 115 миллионов долларов на разработку RNGD. Чип призван быть более энергоэффективным, чем GPU H100 от Nvidia, предлагая в три раза более высокую производительность на ватт. Ожидается, что массовое производство начнется в конце этого года.
•Meta в свою очередь работает над собственными чипами искусственного интеллекта, чтобы снизить зависимость от Nvidia. поэтому интерес в FuriosaAI вполне объясним.
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