Meta захотела купить стартап FuriosaAI, чтобы конкурировать с Nvidia

Основанная в 2017 году компания FuriosaAI привлекла около 115 миллионов долларов на разработку RNGD. Чип призван быть более энергоэффективным, чем GPU H100 от Nvidia, предлагая в три раза более высокую производительность на ватт. Ожидается, что массовое производство начнется в конце этого года.

•Meta в свою очередь работает над собственными чипами искусственного интеллекта, чтобы снизить зависимость от Nvidia. поэтому интерес в FuriosaAI вполне объясним.

•принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена