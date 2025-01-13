Meta закрыла программу проверки фактов, латиноамериканцы недовольны

Однако эксперты по проверке фактов, такие как Лора Зоммер, бывший директор Chequeado, не согласны с утверждениями Цукерберга. Она утверждает, что специалисты по проверке фактов «предоставляют контекст и не выступают за цензуру».

Это решение принято накануне второго президентского срока Дональда Трампа и вызывает опасения по поводу влияния на латиноамериканские общины в США у их СМИ. Зоммер отмечает, что во время предвыборной кампании Трампа «дезинформация была направлена против иммигрантов», и эта тенденция «может усугубиться без усилий по проверке фактов».

Прекращение работы также угрожает «экономической стабильности» латиноамериканских организаций по проверке фактов. Этим группам, которые зависят от выплат *Meta, может грозить закрытие, если они не найдут новых источников финансирования.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена