Meta* запатентовала ИИ, способный «вести» аккаунт пользователя даже после его смерти

В патенте указано, что модель обучается на данных конкретного человека: его прошлых публикациях, комментариях и реакциях. Таким образом создаётся своего рода «цифровая копия» поведения человека. При этом представитель компании заявил, что пока нет планов по запуску такой функции. Похожие идеи ранее обсуждали и другие компании, включая Microsoft, пишут СМИ.

Уже даже существуют стартапы, создающие «цифровые версии» умерших людей.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена