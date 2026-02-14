Meta* запатентовала ИИ, способный «вести» аккаунт пользователя даже после его смерти

Опубликовано 14 февраля 2026, 17:421 мин.
Meta* запатентовала ИИ, способный «вести» аккаунт пользователя даже после его смертиМы живем в сериале «Черное зеркало», не иначе
Meta* получила патент на технологию, которая позволяет ИИ имитировать активность человека в соцсетях. Система может публиковать посты, ставить лайки, отвечать на комментарии и личные сообщения от имени пользователя — даже если он временно отсутствует или… умер, пишут СМИ.
В патенте указано, что модель обучается на данных конкретного человека: его прошлых публикациях, комментариях и реакциях. Таким образом создаётся своего рода «цифровая копия» поведения человека. При этом представитель компании заявил, что пока нет планов по запуску такой функции. Похожие идеи ранее обсуждали и другие компании, включая Microsoft, пишут СМИ.
Уже даже существуют стартапы, создающие «цифровые версии» умерших людей.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена