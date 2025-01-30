Meta заплатит Трампу 25 миллионов долларов из-за блокировки его аккаунтов

Иск оставался без движения до тех пор, пока генеральный директор *Meta Марк Цукерберг не встретился с Трампом в Мар-а-Лаго после выборов. Сообщается, что Трамп настаивал на урегулировании иска, прежде чем впустить Цукерберга в свой «ближний круг». Большая часть денег, полученных в результате урегулирования, пойдет на нужды президентской библиотеки Трампа.

Недавно Цукерберг прекратил программу проверки фактов *Meta, свернул политику модерации контента и добавил в совет директоров компании генерального директора UFC Дану Уайта, сторонника Трампа.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена