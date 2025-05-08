Meta* заплатят $168 млн за шпионаж через WhatsApp*

Судебный процесс, начатый в 2019 году, завершился победой Meta*, которая обвинила NSO в нарушении законов США о кибербезопасности. Pegasus позволял следить за журналистами, активистами и чиновниками, незаметно извлекая данные и активируя камеры или микрофоны.

NSO Group, известная своими инструментами для правительств, утверждала, что Pegasus используется для борьбы с терроризмом и преступностью. Однако суд признал, что компания незаконно эксплуатировала уязвимости WhatsApp. Вердикт включает $167,25 млн штрафных и $444,719 компенсационных выплат. Судья Филлис Хэмилтон отметила, что NSO уклонялась от предоставления исходного кода Pegasus, что осложнило процесс.

NSO планирует обжаловать вердикт.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена