​Meta* запустит Vibes* — как TikTok, но все видео создаёт ИИ

Опубликовано 26 сентября 2025, 17:101 мин.
Meta* запустит Vibes* — как TikTok, но все видео создаёт ИИЛента коротких видео
Meta* представила новую функцию в приложении Meta AI* и на сайте meta.ai* под названием «Vibes». Это лента коротких видео, полностью созданных искусственным интеллектом, похожая на TikTok или Instagram Reels.
Пользователи могут создавать видео с нуля или ремиксить существующие ролики из ленты, добавлять музыку, визуальные эффекты и стили, а затем публиковать их на Vibes*, отправлять в личные сообщения или “кросспостить” в Instagram* и Facebook*.
Раннюю версию Vibes Meta* создала в партнёрстве с генераторами изображений Midjourney и Black Forest Labs, одновременно продолжая разрабатывать собственные ИИ-модели. Алгоритмы будут подстраивать контент под интересы пользователей с течением времени.
Примечательно, что ранее Meta* призывала авторов “рилсов” создавать «аутентичные истории», а не короткие ролики без ценности.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
Источник:techcrunch
Автор:Максим Многословный