​Meta* запустит Vibes* — как TikTok, но все видео создаёт ИИ

Пользователи могут создавать видео с нуля или ремиксить существующие ролики из ленты, добавлять музыку, визуальные эффекты и стили, а затем публиковать их на Vibes*, отправлять в личные сообщения или “кросспостить” в Instagram* и Facebook*.

Раннюю версию Vibes Meta* создала в партнёрстве с генераторами изображений Midjourney и Black Forest Labs, одновременно продолжая разрабатывать собственные ИИ-модели. Алгоритмы будут подстраивать контент под интересы пользователей с течением времени.

Примечательно, что ранее Meta* призывала авторов “рилсов” создавать «аутентичные истории», а не короткие ролики без ценности.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена