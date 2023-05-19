Между iPhone и Android «сломалась» отправка сообщений

Проблема возникает, когда сообщение пользователя Android доставляется на iPhone, который затем вставляет знак «+» в начало номера телефона. Это заставляет приложение «Сообщения» или оператора связи интерпретировать сообщение как исходящее с международного номера, при этом начальные цифры принимаются за международный код.

Следовательно, входящее сообщение от пользователя Android отделяется в соседний «поток» сообщений в приложении «Сообщения». Когда пользователь iPhone пытается ответить в этом чате, сообщение не отправляется. Хотя ответы можно нормально отправлять в исходном чате, все новые сообщения помещаются в тот же чат с неправильным «международным» номером телефона.

Во многих случаях автоматизированная система оператора связи отправляет пользователю iPhone сообщение с просьбой «повторно отправить сообщение, используя действительный 10-значный номер мобильного телефона» .

По сообщениям, эта проблема в первую очередь затрагивает клиентов американского оператора AT&T, но неясно, затронуты ли другие операторы связи. Первопричина ошибки остается неясной.