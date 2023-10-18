MI5: китайские агенты пытались обмануть 20 000 британцев через аналог HH

МакКаллум выразил обеспокоенность тем, что промышленный шпионаж приобретает значительные масштабы, и подсчитал, что около 10 000 британских предприятий находятся в зоне риска, особенно в таких областях, как искусственный интеллект, квантовые вычисления и синтетическая биология, где Китай активно стремится получить преимущество.

Он добавил, что тайная деятельность Китая и Ирана растет и направлена не только на государственные или военные секреты, но и на стартапы, академические исследования и инновационные компании, созданные на базе университетов. Одним из основных методов, используемых китайскими агентами, является выдача себя за консультантов по подбору персонала на LinkedIn: выявлено более 20 000 таких случаев, что значительно больше, чем 10 000 два с половиной года назад.