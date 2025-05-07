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Опубликовано 07 мая 2025, 23:15
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Microsoft 365 отключился: Teams и другие сервисы компании пострадали от сбоя

Что случилось
Ночью Microsoft 365 столкнулся с масштабным сбоем, затронувшим пользователей в Северной Америке, включая популярную платформу для видеоконференций Microsoft Teams. Об этом сообщает BleepingComputer.
Microsoft 365 отключился: Teams и другие сервисы компании пострадали от сбоя

© Ferra.ru

Проблема началась около 18:00 по местному времени, вызвав тысячи жалоб на сайте Downdetector. Пользователи сообщали о трудностях с подключением к серверам и доступом к сайтам Microsoft 365.

Microsoft подтвердила проблему через официальный аккаунт Microsoft 365 Status в X, заявив, что сбой затронул несколько сервисов и функций. В сообщении в админцентре (MO1068615) компания указала, что вероятной причиной стала ошибка в настройке маршрутизации Azure Front Door — облачной сети доставки контента, которая ускоряет доступ к сервисам. Для устранения последствий Microsoft перенаправляет трафик на альтернативную инфраструктуру и работает над восстановлением Teams.

Сбой классифицирован как критический. Пока неясно, какова география проблемы и точная причина, но компания активно работает над решением.

На момент написания материала, жалобы на работу сервиса всё ещё поступали.

Источник:bleepingcomputer
Автор:Максим Многословный
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