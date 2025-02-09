Microsoft автоматически переведет людей на более дорогую подписку

Электронное письмо от Microsoft информирует подписчиков о повышении цен, но не объясняет, что Copilot является опциональным. Чтобы избежать дополнительных расходов, пользователи должны вручную перейти на тарифный план без Copilot. Это можно сделать, нажав «Отменить подписку» в своей учетной записи Microsoft, после чего откроется более дешевый вариант.

Microsoft утверждает, что повышение цены отражает «добавленную стоимость за последнее десятилетие», но многие пользователи считают, что их вынуждают платить за функцию, о которой они не просили.