Microsoft бесплатно поможет Европе защититься от кибератак

Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что компания хочет использовать американский опыт, чтобы усилить защиту в Европе. Он отметил, что хотя ИИ активно используется злоумышленниками, у защитников «есть не менее мощные инструменты на основе ИИ».

Также Microsoft якобы следит за тем, чтобы её ИИ-модели не попадали в руки киберпреступников.