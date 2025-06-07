Microsoft бесплатно поможет Европе защититься от кибератак

Опубликовано 07 июня 2025, 11:151 мин.
Microsoft бесплатно поможет Европе защититься от кибератакС помощью ИИ
Microsoft предложила правительствам европейских стран бесплатную программу по усилению кибербезопасности. Программа включает обмен информацией об угрозах и поддержку в предотвращении атак. Поводом стали участившиеся атаки, за которыми, по данным экспертов, стоят чужие государства.
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Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что компания хочет использовать американский опыт, чтобы усилить защиту в Европе. Он отметил, что хотя ИИ активно используется злоумышленниками, у защитников «есть не менее мощные инструменты на основе ИИ».
Также Microsoft якобы следит за тем, чтобы её ИИ-модели не попадали в руки киберпреступников.