Microsoft без объяснений перестала продавать фильмы через свои сервисы

История видеосервиса Microsoft началась ещё в 2006 году с Zune Marketplace. Позже он стал Xbox Video, а с 2015 года — приложением и магазином Movies & TV. Спустя почти 10 лет Microsoft полностью закрывает этот сервис.

Тем не менее, ранее купленные фильмы и сериалы останутся доступными. Пользователи по-прежнему смогут смотреть их через специальное приложение. Однако новые покупки или аренда больше невозможны. Возврат средств за уже приобретённый контент не предусмотрен.

Это сообщение появилось на странице поддержки Xbox.