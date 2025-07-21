Приложения
Опубликовано 21 июля 2025, 15:45
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Microsoft больше не будет привлекать инженеров из Китая для работы с ПО Пентагона

Из-за недавнего скандала
Microsoft заявила, что прекращает использовать инженеров из Китая для технической поддержки облачных сервисов, связанных с вооружёнными силами США. Это решение принято после расследования ProPublica и последующего письма сенатора Тома Коттона.
Microsoft больше не будет привлекать инженеров из Китая для работы с ПО Пентагона

© Ferra.ru

По данным расследования, китайские инженеры работали над военными проектами Microsoft под надзором американцев с допуском к секретной информации. Однако эти «цифровые сопровождающие» часто не имели нужной технической подготовки, чтобы распознать возможные угрозы.

Ранее Microsoft уже сталкивалась с кибератаками со стороны китайских хакеров, и сообщала властям США о работе китайских инженеров. Теперь компания изменила подход и исключила Китай из числа технических партнёров по военным проектам.

Министр обороны США Пит Хегсет объявил о двухнедельной проверке всех облачных контрактов, чтобы убедиться, что китайские специалисты больше не участвуют в поддержке систем Пентагона.

Источник:reuters
Автор:Максим Многословный
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