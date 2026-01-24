Приложения
Microsoft дала ФБР ключи BitLocker для разблокировки ноутбуков подозреваемых

Вот вам и конфиденциальность
Microsoft передала ФБР ключи восстановления для расшифровки данных на трёх ноутбуках в рамках федерального расследования, пишут Forbes.
© Microsoft

На многих современных компьютерах с Windows по умолчанию включен BitLocker. Он защищает данные, если устройство выключено или заблокировано. Однако по умолчанию ключи восстановления автоматически загружаются в облако Microsoft. Это позволяет компании — а по запросу и правоохранительным органам — получить доступ к зашифрованным файлам.

В последнем случае дело касалось подозреваемых в мошенничестве с программой помощи по безработице на Гуаме. ФБР изъяло ноутбуки, но не могло получить данные из-за шифрования. Через полгода был выдан ордер, и Microsoft предоставила ключи. В компании пояснили, что в среднем получают около 20 подобных запросов от властей в год.

Эксперты, однако, указывают на риски: если хакеры взломают облачную инфраструктуру Microsoft, они могут украсть эти ключи.

Источник:techcrunch
Автор:Максим Многословный
