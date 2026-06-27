Microsoft дала пользователям Windows 10 ещё один «безопасный» год

Официальная поддержка Windows 10 завершилась ещё в 2025 году. Критические исправления для безопасности при этом доступны только в рамках программы ESU. Изначально для обычных пользователей она действовала до октября 2026 года, а теперь продлена ещё на год.

Чтобы получать обновления, пользователю достаточно: заплатить 30 долларов, либо сохранить настройки Windows в своей учётной записи Microsoft, либо потратить 1000 баллов из программы лояльности. Для жителей в ЕС достаточно просто войти в систему под своей учётной записью Microsoft.