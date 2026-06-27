Microsoft дала пользователям Windows 10 ещё один «безопасный» год

Опубликовано 27 июня 2026, 04:421 мин.
Microsoft дала пользователям Windows 10 ещё один «безопасный» годЗащитные патчи будут
Microsoft продлила программу бесплатных обновлений безопасности для Windows 10. Люди, что ещё не перешли на Windows 11, смогут получать защитные патчи до 12 октября 2027 года включительно.
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Официальная поддержка Windows 10 завершилась ещё в 2025 году. Критические исправления для безопасности при этом доступны только в рамках программы ESU. Изначально для обычных пользователей она действовала до октября 2026 года, а теперь продлена ещё на год.
Чтобы получать обновления, пользователю достаточно: заплатить 30 долларов, либо сохранить настройки Windows в своей учётной записи Microsoft, либо потратить 1000 баллов из программы лояльности. Для жителей в ЕС достаточно просто войти в систему под своей учётной записью Microsoft.
Источник:bleepingcomputer
Автор:Максим Многословный
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