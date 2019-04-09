Microsoft даёт попробовать свой клон браузера Google Chrome

Компания Microsoft выпустила первые публичные сборки браузера Edge, созданные на на движке Google Chromium с открытым исходным кодом. О грядущем переходе с фирменного движка EdgeHTML компания предупреждала ещё в декабре 2018 года, а теперь началось публичное тестирование.

На данный момент Microsoft предлагает две версии сборок браузера — Canary с ежедневными обновлениями и Developer с еженедельными обновлениями. Они доступны для установки на компьютеры с Windows 10. Эти сборки пока совсем нестабильные, даже бета-версии считаются более надёжными, их Microsoft пообещала выпустить позднее.