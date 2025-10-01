Microsoft добавила ИИ-агентов в Word, Excel и PowerPoint

Excel

Теперь агент сможет сам обрабатывать таблицы, строить графики и формулы, а также выдавать готовые выводы. Например, достаточно попросить: «Проанализируй эти данные о продажах и сделай наглядный отчёт» — и ИИ создаст визуализацию с пояснениями.

Word

Агент поможет обновлять документы, форматировать их по заданным правилам и даже подтягивать данные из других файлов или писем. Можно попросить: «Обнови ежемесячный отчёт за сентябрь, добавь новые цифры и сравни с августом» — и Copilot сделает.

PowerPoint

Достаточно описать цель и аудиторию, а агент подготовит слайды с текстом, графиками и примерами. Например: «Сделай презентацию для сотрудников о пользе накоплений на пенсию».

Но за всё нужно платить. Здесь — буквально.