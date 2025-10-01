Microsoft добавила ИИ-агентов в Word, Excel и PowerPoint

Опубликовано 01 октября 2025, 18:401 мин.
Microsoft добавила ИИ-агентов в Word, Excel и PowerPointКак это работает
Microsoft представила новых ИИ-агентов для Word, Excel и PowerPoint. Они уже доступны пользователям Microsoft 365 Copilot — как бизнес-подписчикам, так и владельцам планов Family и Personal. Пока работать с ними можно только в веб-версии. Скоро функции появятся и на компьютерах.
© Microsoft
Excel
Теперь агент сможет сам обрабатывать таблицы, строить графики и формулы, а также выдавать готовые выводы. Например, достаточно попросить: «Проанализируй эти данные о продажах и сделай наглядный отчёт» — и ИИ создаст визуализацию с пояснениями.
Word
Агент поможет обновлять документы, форматировать их по заданным правилам и даже подтягивать данные из других файлов или писем. Можно попросить: «Обнови ежемесячный отчёт за сентябрь, добавь новые цифры и сравни с августом» — и Copilot сделает.
PowerPoint
Достаточно описать цель и аудиторию, а агент подготовит слайды с текстом, графиками и примерами. Например: «Сделай презентацию для сотрудников о пользе накоплений на пенсию».
Но за всё нужно платить. Здесь — буквально.
Источник:zdnet
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Word,