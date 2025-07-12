Microsoft добавила в Windows 11 функцию быстрого «самовосстановления» системы

Функция позволяет автоматически загрузиться в специальный режим восстановления (WinRE), подключиться к интернету и скачать исправления от Microsoft. Это важно для случаев, как, например, летом 2024 года. Тогда ошибка в обновлении CrowdStrike нарушила работу миллионов компьютеров.

Пока QMR доступна только участникам программы Windows Insider в экспериментальном канале Canary. Со временем она появится и в других каналах тестирования, а позже — в обычной версии Windows.

Также в сборке 27 898 появились другие изменения:

Элементы на панели задач автоматически уменьшаются, если их слишком много;

Обновлены всплывающие окна, которые запрашивают доступ к камере или микрофону;

Можно добавлять слова в словарь голосового ввода.

Большинство этих функций, скорее всего, станут доступны широкой аудитории осенью 2025 года в обновлении Windows 11 25H2.