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Приложения
Опубликовано 18 февраля 2024, 05:15
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Microsoft Edge без разрешения копировал вкладки с Chrome

Обновление исправляет ошибку
Microsoft выпустила обновление, исправляющее странную проблему в браузере Edge, из-за которой он импортировал вкладки из Google Chrome без разрешения пользователя. Такое неожиданное поведение вызвало обеспокоенность по поводу конфиденциальности данных и тактики Microsoft, но компания утверждает, что это был всего лишь сбой.

О проблеме стало известно, когда Том Уоррен из The Verge заметил, что после обновления компьютера его браузер Edge открывается с недавно использованными вкладками Chrome. Хотя в браузере Edge есть функция импорта данных о просмотрах из других браузеров, включая Chrome, она не должна активироваться без явного согласия пользователя.

Более того, появились сообщения о том, что и другие пользователи сталкиваются с подобным явлением, несмотря на то, что функция импорта отключена. Microsoft не предложила никаких немедленных объяснений, что еще больше подогрело подозрения.

Однако недавнее обновление, как утверждается, решает эту проблему. Согласно примечаниям к выпуску Microsoft, проблема связана с ошибкой синхронизации: «Состояние этой функции могло не синхронизироваться и не отображаться корректно на нескольких устройствах». Это объяснение не совсем согласуется с сообщениями об отключенных функциях, вызывающих импорт, но Microsoft пока воздерживается от дальнейших подробностей.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Chrome
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#Microsoft Edge
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#браузер