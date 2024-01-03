Microsoft Edge официально стал ИИ-браузером

Microsoft Edge официально стал ИИ-браузеромВ магазинах Google Play и Apple App Store
Компания Microsoft назвала свой браузер Edge AI Browser (ИИ-браузером), подчеркнув тем самым стратегический фокус на внедрении искусственного интеллекта во все аспекты пользовательского опыта. Новое название уже появилось в магазинах Google Play и Apple App Store, однако пока не отразилось на самом браузере.
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Этот шаг последовал за значительным обновлением функционала Edge, связанного с искусственным интеллектом, включая интеграцию Copilot с GPT-4. Из-за этого пользователи могут ожидать "более интеллектуального и интуитивного взаимодействия с веб-страницами, благодаря технологиям искусственного интеллекта", отмечают СМИ.
Ранее мы писали, что запуск искусственного интеллекта Copilot от Microsoft стал важным событием для компании, сравнимым с выпуском iPhone для Apple.