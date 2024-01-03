Microsoft Edge официально стал ИИ-браузером

Этот шаг последовал за значительным обновлением функционала Edge, связанного с искусственным интеллектом, включая интеграцию Copilot с GPT-4. Из-за этого пользователи могут ожидать "более интеллектуального и интуитивного взаимодействия с веб-страницами, благодаря технологиям искусственного интеллекта", отмечают СМИ.

Ранее мы писали, что запуск искусственного интеллекта Copilot от Microsoft стал важным событием для компании, сравнимым с выпуском iPhone для Apple.