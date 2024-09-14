Microsoft и Adobe обязались помогать бороться с ИИ-порном властям США

Adobe, Anthropic, Cohere, Common Crawl, Microsoft и OpenAI обязались предпринять конкретные шаги для предотвращения использования их технологий для создания интимных изображений без согласия (NCII) и материалов о сексуальном насилии над детьми (CSAM).

Эти обязательства включают в себя «ответственный подбор источников данных» для защиты их от неправомерного использования, «внедрение обратной связи» и «стресс-тестирования», а также удаление обнаженных изображений из существующих наборов данных для обучения ИИ.

Интересно, что в инициативе не участвуют другие крупные технологические гиганты, такие как Apple, Amazon, Google и экстремистская Meta*.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена