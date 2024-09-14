Microsoft и Adobe обязались помогать бороться с ИИ-порном властям США

Опубликовано 14 сентября 2024, 13:301 мин.
Microsoft и Adobe обязались помогать бороться с ИИ-порном властям СШАБелому дом заручился “добровольными обязательствами”
Стремясь что-то сделать с растущей проблемой порно-дипфейков, Белый дом США объявил о «добровольных обязательствах» нескольких известных компаний, занимающихся разработкой ИИ.
Adobe, Anthropic, Cohere, Common Crawl, Microsoft и OpenAI обязались предпринять конкретные шаги для предотвращения использования их технологий для создания интимных изображений без согласия (NCII) и материалов о сексуальном насилии над детьми (CSAM).
Эти обязательства включают в себя «ответственный подбор источников данных» для защиты их от неправомерного использования, «внедрение обратной связи» и «стресс-тестирования», а также удаление обнаженных изображений из существующих наборов данных для обучения ИИ.
Интересно, что в инициативе не участвуют другие крупные технологические гиганты, такие как Apple, Amazon, Google и экстремистская Meta*.
*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена