Microsoft интегрировала ChatGPT в терминал Windows: как это выглядит

Microsoft интегрировала ChatGPT в терминал Windows: как это выглядитСисадминам понравится
Теперь пользователи Windows 11 могут использовать возможности искусственного интеллекта ChatGPT в командной строке, что позволяет ему динамически генерировать команды, объяснять ошибки и давать «умные» рекомендации.
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Но есть свой подвох. В настоящее время эта передовая функция заблокирована за API-сервисом Azure OpenAI, доступным только по приглашениям, поэтому большинству пользователей придется раскошелиться на API-ключи, чтобы разблокировать эту мощь искусственного интеллекта.
На конференции для разработчиков Build 2023 компания Microsoft продемонстрировала возможности искусственного интеллекта, который на естественном языке объясняет команды и предлагает альтернативные действия.
Чтобы ощутить магию искусственного интеллекта, пользователям необходимо загрузить приложение с GitHub, настроить данные службы Azure AI и раскрыть весь потенциал Terminal Chat.