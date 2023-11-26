Приложения
15:30, 26 ноября 2023
1 мин.

Microsoft интегрировала ChatGPT в терминал Windows: как это выглядит

Сисадминам понравится

Теперь пользователи Windows 11 могут использовать возможности искусственного интеллекта ChatGPT в командной строке, что позволяет ему динамически генерировать команды, объяснять ошибки и давать «умные» рекомендации.

Microsoft интегрировала ChatGPT в терминал Windows: как это выглядит

© Ferra.ru / Kandinsky 3

Но есть свой подвох. В настоящее время эта передовая функция заблокирована за API-сервисом Azure OpenAI, доступным только по приглашениям, поэтому большинству пользователей придется раскошелиться на API-ключи, чтобы разблокировать эту мощь искусственного интеллекта.

На конференции для разработчиков Build 2023 компания Microsoft продемонстрировала возможности искусственного интеллекта, который на естественном языке объясняет команды и предлагает альтернативные действия.

Microsoft интегрировала ChatGPT в терминал Windows: как это выглядит
© Microsoft / Windows Latest

Чтобы ощутить магию искусственного интеллекта, пользователям необходимо загрузить приложение с GitHub, настроить данные службы Azure AI и раскрыть весь потенциал Terminal Chat.

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