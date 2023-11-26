Microsoft интегрировала ChatGPT в терминал Windows: как это выглядит

Но есть свой подвох. В настоящее время эта передовая функция заблокирована за API-сервисом Azure OpenAI, доступным только по приглашениям, поэтому большинству пользователей придется раскошелиться на API-ключи, чтобы разблокировать эту мощь искусственного интеллекта.

На конференции для разработчиков Build 2023 компания Microsoft продемонстрировала возможности искусственного интеллекта, который на естественном языке объясняет команды и предлагает альтернативные действия.