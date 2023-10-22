Microsoft исправила функцию в Excel, которая портила научные данные

Проблема возникала из-за того, что Excel интерпретировал некоторые буквенно-цифровые символы, используемые для обозначения генов, как даты и автоматически переформатировал их. Хотя автоматические преобразования призваны упростить ввод данных, они могут непреднамеренно нарушать научные данные.

В данном обновлении появился флажок «Преобразовывать непрерывные буквы и цифры в дату», который позволяет включить или выключить эту функцию. Обновление основывается на настройках автоматического преобразования данных, представленных в прошлом году, которые содержат предупреждения и опции, позволяющие избежать нежелательных преобразований.

Однако Microsoft отметила некоторые недостатки, в том числе возможность того, что данные могут стать непригодными для вычислений при сохранении в виде текста, а также невозможность отключить преобразования при запуске макросов.