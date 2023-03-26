Microsoft исправила опасную уязвимость со скриншотами в Windows

По данным Microsoft, уязвимость CVE-2023-28303 затрагивала как приложение Snip & Sketch в Windows 10, так и Snipping Tool в Windows 11. Компания узнала о проблеме в начале этой недели. Хакеры могли отменить изменения, внесенные в скриншоты, что позволяло раскрыть, например, личную информацию на изображении.

Чтобы исправить уязвимость, достаточно загрузить последнее обновление приложений. Для Snipping Tool должна быть установлена версия 10.2008.3001.0, а для Snip & Sketch - версия 11.2302.20.0. К сожалению скриншоты, которые уже были опубликованы в Интернете, не могут быть исправлены.