Microsoft косвенно обвинили в краже записей о пациентах в американской больнице

Опубликовано 27 июня 2024, 21:00
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Microsoft косвенно обвинили в краже записей о пациентах в американской больницеВиноват ее бывший сотрудник
Американская медицинская компания Geisinger сообщила, что личные данные более миллиона пациентов могли быть похищены в результате взлома системы безопасности, в котором участвовал бывший сотрудник компании Nuance Communications, принадлежащей Microsoft.
Geisinger, управляющая 13 больницами и обслуживающая более 600 000 пациентов, обнаружила взлом 29 ноября. Виновник, недавно уволенный сотрудник Nuance, получил доступ и якобы скопировал конфиденциальные записи пациентов, включая даты рождения, адреса и медицинские данные, через два дня после увольнения.
Geisinger немедленно проинформировала Nuance, что привело к отзыву доступа сотрудника и привлечению правоохранительных органов. Власти попросили отложить уведомление пациентов, чтобы не скомпрометировать расследование.
Бывший сотрудник был арестован, ему предъявлены обвинения, но подробности не разглашаются.