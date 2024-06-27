Microsoft косвенно обвинили в краже записей о пациентах в американской больнице

Geisinger, управляющая 13 больницами и обслуживающая более 600 000 пациентов, обнаружила взлом 29 ноября. Виновник, недавно уволенный сотрудник Nuance, получил доступ и якобы скопировал конфиденциальные записи пациентов, включая даты рождения, адреса и медицинские данные, через два дня после увольнения.

Geisinger немедленно проинформировала Nuance, что привело к отзыву доступа сотрудника и привлечению правоохранительных органов. Власти попросили отложить уведомление пациентов, чтобы не скомпрометировать расследование.

Бывший сотрудник был арестован, ему предъявлены обвинения, но подробности не разглашаются.