Microsoft начала блокировать письма с упоминанием Палестины и Газы

При этом слова вроде «Израиль» или изменённое написание «P4lestine» проходят без проблем. Активисты считают, что это попытка ограничить свободу выражения мнения и дискриминация в отношении палестинских сотрудников и их сторонников. Microsoft заявила, что блокировка касается массовых писем на политические темы, которые рассылаются тысячам сотрудников без их согласия. Представитель компании объяснил, что для таких обсуждений есть отдельные форумы.

Инцидент произошёл на фоне протестов работников Microsoft против сотрудничества компании с правительством Израиля.