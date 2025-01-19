Microsoft начала принудительно устанавливать обновления Windows 24H2 на ПК

Раньше пользователи могли выбирать новые обновления, но теперь они распространяются среди более широкой публики. Хотя обновление будет происходить автоматически, вы можете запланировать его на удобное для вас время. Только убедитесь, что все важные работы сохранены, так как обновление может прервать текущие задачи. У вас также есть возможность отложить обновление, но только на короткий период (обычно на неделю).

В Windows 11 24H2 появилось несколько новых функций, таких как поддержка USB4, Bluetooth LE Audio для слуховых аппаратов и управление энергосбережением. Однако обновление может занять более часа, поэтому вам придется потратить на него больше времени, чем обычно.