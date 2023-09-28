Microsoft начала тестирование ИИ-генератора в Paint

Кроме того, пользователь может выбрать художественный стиль, и Cocreator создаст три варианта на выбор.

Несмотря на многообещающий потенциал DALL-E в области создания изображений из текста, в предыдущих версиях программы возникали проблемы с правильной интерпретацией вводимого текста. Microsoft заявляет, что предприняла меры по предотвращению создания неприемлемых изображений, но не сообщает подробностей.

Paint Cocreator будет постепенно распространяться среди пользователей Windows 11, начиная с так называемых «инсайдеров» Windows, которые присоединятся к списку ожидания. Они получат 50 «кредитов», которые можно будет использовать для создания изображений, однако в будущем система может измениться. В настоящее время функция доступна на английском языке в нескольких странах.