Microsoft наделила искусственный интеллект в Bing характерами на выбор

Опция "Creative", например, позволяет давать более "оригинальные и образные" ответы, а настройка "Precise" делает акцент на более коротких и точных ответах. Есть также настройка "Balanced", которая призвана найти золотую середину.

Компания наконец разобралась с ответами ИИ в Bing (ранее некоторые пользователи заметили за ним странное поведение, где он мог вести себя агрессивно или давать ошибочные ответы).

У Microsoft, кстати, были проблемы не только с их нейросетью. Так, ранее стало известно, что спам-фильтры Microsoft Outlook пропускать спам. Люди стали жаловаться на нежелательные сообщения в папке “входящие”.