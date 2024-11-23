Microsoft наконец озаботилась проблемами с утечками данных в своем ИИ Copilot

Функциональность Copilot основана на индексировании внутренних данных компании, подобно Web Crawler поисковых систем. Это позволяет использовать такие функции, как создание презентаций и поиск данных о продуктах, но в то же время открывает уязвимые места. В некоторых случаях сотрудники получали непреднамеренный доступ к конфиденциальным файлам из-за недостаточно настроенного контроля доступа.

Компания подчеркнула, что проблемы управления данными возникли еще до появления ИИ, но отметила, что внедрение Copilot сделало «проактивное управление конфиденциальной информацией более актуальным».