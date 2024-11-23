Приложения
Опубликовано 23 ноября 2024, 09:45
1 мин.

Microsoft наконец озаботилась проблемами с утечками данных в своем ИИ Copilot

На фоне сообщений р распространении конфиденциальной информации
Microsoft представила новые инструменты и рекомендации для решения проблем безопасности своего ИИ-помощника Copilot после сообщений об утечке конфиденциальной информации компании. Проблема, которая позволила сотрудникам непреднамеренно получить доступ к таким данным, как электронная почта гендиректора и кадровые документы, заставила некоторых корпоративных клиентов отложить развертывание Copilot, пишут СМИ.
Microsoft наконец озаботилась проблемами с утечками данных в своем ИИ Copilot
© Ferra

Функциональность Copilot основана на индексировании внутренних данных компании, подобно Web Crawler поисковых систем. Это позволяет использовать такие функции, как создание презентаций и поиск данных о продуктах, но в то же время открывает уязвимые места. В некоторых случаях сотрудники получали непреднамеренный доступ к конфиденциальным файлам из-за недостаточно настроенного контроля доступа.

Компания подчеркнула, что проблемы управления данными возникли еще до появления ИИ, но отметила, что внедрение Copilot сделало «проактивное управление конфиденциальной информацией более актуальным».