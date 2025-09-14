Microsoft напомнила: поддержка Windows 11 23H2 скоро прекратится

Редакции Enterprise и Education продолжат получать поддержку ещё год — до 10 ноября 2026 года.

Пользователям Home и Pro рекомендуется обновиться до Windows 11 24H2 (Windows 11 2024 Update). Обновление доступно для совместимых устройств с версий 22H2 и 23H2. Однако Microsoft предупредила, что на некоторых устройствах обновление может быть заблокировано из-за несовместимых драйверов Intel Smart Sound Technology, SenseShield, ПО для настройки обоев, встроенных камер или аудиоплагинов Dirac.

Статистика показывает, что по состоянию на июль 2025 года 59,9% геймеров используют Windows 11, а 35,1% всё ещё на Windows 10. По данным Statcounter, три года после релиза Windows 11 впервые обогнала Windows 10: на ней работает более 53% ПК против 42% на Windows 10.