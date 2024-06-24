Microsoft не смогла дать гарантий суверенитета британских полицейских данных

Опубликовано 24 июня 2024, 03:45
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Microsoft не смогла дать гарантий суверенитета британских полицейских данныхВ облаке
Microsoft признала, что не может гарантировать суверенитет полицейских данных Великобритании, хранящихся в ее публичной облачной инфраструктуре. Документы, полученные Шотландским полицейским управлением, свидетельствуют о том, что системы Microsoft, внезапно, могут передавать и обрабатывать данные за пределами Великобритании.
Несмотря на нормативные требования, согласно которым британские данные должны оставаться в пределах страны, Microsoft признала, что ее облачная архитектура неизбежно предполагает международную передачу данных. В отчете также подчеркивается, что, хотя Microsoft имеет возможность корректировать свои системы для обеспечения соответствия требованиям, эти изменения "не распространяются повсеместно".
Разоблачения вызвали обеспокоенность чиновников по поводу способности компании соблюдать законы о защите данных, действующие в Великобритании, и затрагивающие не только шотландские полицейские органы, но и, возможно, всех британских государственных пользователей, использующих облачные сервисы Microsoft.