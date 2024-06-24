Microsoft не смогла дать гарантий суверенитета британских полицейских данных

Несмотря на нормативные требования, согласно которым британские данные должны оставаться в пределах страны, Microsoft признала, что ее облачная архитектура неизбежно предполагает международную передачу данных. В отчете также подчеркивается, что, хотя Microsoft имеет возможность корректировать свои системы для обеспечения соответствия требованиям, эти изменения "не распространяются повсеместно".

Разоблачения вызвали обеспокоенность чиновников по поводу способности компании соблюдать законы о защите данных, действующие в Великобритании, и затрагивающие не только шотландские полицейские органы, но и, возможно, всех британских государственных пользователей, использующих облачные сервисы Microsoft.