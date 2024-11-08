Microsoft Notepad получил проверку орфографии за 40 лет, а ИИ через 2 месяца

Этот инструмент на базе ИИ позволяет переписывать предложения, изменять тон и длину текста прямо в Notepad. Для использования достаточно выделить текст, кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать предложения ИИ, либо воспользоваться сочетанием клавиш Ctrl+I. Пользователи могут отключить ИИ, если предпочитают писать вручную.

Значит, на проверку орфографии в «Блокноте» ушло более четырех десятилетий, а на создание ИИ, способного переписывать текст, — всего пара месяцев. Удивительно.

Между тем, в приложении Paint также появились функции с поддержкой ИИ — Generative Fill и Generative Erase. Функция Generative Fill позволяет добавлять или редактировать визуальные элементы в фотографиях и рисунках, просто нарисовав выделенную область и описав, что нужно добавить. Инструмент Generative Erase позволяет удалять изображения, выбирая их и используя умный ластик.

Напомним, что текстовый редактор Microsoft Notepad, появившийся на свет в далеком 1983 году, обзавелся функцией проверки орфографии лишь этим летом.