Microsoft объединит своих ИИ-помощников в одно приложение

В одно приложение объединят тот ИИ, что используется в офисных программах (Microsoft 365 Copilot), и обычный (для всех пользователей). По задумке, это сделает работу с ИИ «проще и удобнее».

Через единое приложение дадут обращаться к Word, Excel и др, а также общаться с чат-ботом и создавать картинки. Обновление сначала появится в веб-версии и на телефонах, на компьютерах с Windows и Mac только к середине сентября.

Правда, с 18 августа исчезнут «Подкасты» и «Глубокие исследования», все старые групповые чаты в Copilot также не перенесутся в новую версию.