Microsoft объединит своих ИИ-помощников в одно приложение

Опубликовано 14 августа 2026, 14:181 мин.
Microsoft объединит своих ИИ-помощников в одно приложениеХотели вы этого или нет
Microsoft решила собрать разрозненные части своего ИИ «под одной крышей». «Микромягкие» объединяют две версии Copilot. Они станут одним приложением под названием «Microsoft Copilot».
© Microsoft
В одно приложение объединят тот ИИ, что используется в офисных программах (Microsoft 365 Copilot), и обычный (для всех пользователей). По задумке, это сделает работу с ИИ «проще и удобнее».
Через единое приложение дадут обращаться к Word, Excel и др, а также общаться с чат-ботом и создавать картинки. Обновление сначала появится в веб-версии и на телефонах, на компьютерах с Windows и Mac только к середине сентября.
Правда, с 18 августа исчезнут «Подкасты» и «Глубокие исследования», все старые групповые чаты в Copilot также не перенесутся в новую версию.
Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный
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