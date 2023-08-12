Microsoft обнаружила способные останавливать электростанции уязвимости

Несмотря на то, что уязвимости сложны в эксплуатации и часто требуют аутентификации, прошлые случаи, такие как атаки с использованием вредоносного ПО Triton и Trisis, показали возможность нанесения ущерба.

Эксперты отмечают, что сложность промышленных систем делает катастрофические последствия менее вероятными, однако CODESYS следует серьезно отнестись к этим и будущим уязвимостям.