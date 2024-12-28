Microsoft обновила камеру в Windows 11

Опубликовано 28 декабря 2024, 20:321 мин.
Microsoft обновила камеру в Windows 11Новые функции
Microsoft выпустила новые функции камеры для Windows 11, позволяющие пользователям настраивать дополнительные параметры. Как отмечается в сообщении в блоге, теперь можно регулировать яркость, контрастность, разрешение и частоту кадров непосредственно в системе.
Примечательным дополнением является поддержка одновременного доступа к камере несколькими приложениями, о чем давно просили многие пользователи. Однако эти обновления могут быть доступны не для всех моделей камер.
Для бета-тестеров, куда ещё нужно умудриться попасть, новые функции включены в сборку 26 120.2702, доступную через Windows 11 Dev Channel. Чтобы попробовать ее, перейдите в меню «Настройки» > «Обновление и безопасность» > «Программа Windows Insider» и выберите канал Dev Channel.
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