Microsoft обновила камеру в Windows 11

Примечательным дополнением является поддержка одновременного доступа к камере несколькими приложениями, о чем давно просили многие пользователи. Однако эти обновления могут быть доступны не для всех моделей камер.

Для бета-тестеров, куда ещё нужно умудриться попасть, новые функции включены в сборку 26 120.2702, доступную через Windows 11 Dev Channel. Чтобы попробовать ее, перейдите в меню «Настройки» > «Обновление и безопасность» > «Программа Windows Insider» и выберите канал Dev Channel.

Не забудьте сказать «Сы-ы-ы-ы-р».