Приложения
Опубликовано 28 декабря 2024, 20:32
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Microsoft обновила камеру в Windows 11

Новые функции
Microsoft выпустила новые функции камеры для Windows 11, позволяющие пользователям настраивать дополнительные параметры. Как отмечается в сообщении в блоге, теперь можно регулировать яркость, контрастность, разрешение и частоту кадров непосредственно в системе.
Microsoft обновила камеру в Windows 11
© Ferra

Примечательным дополнением является поддержка одновременного доступа к камере несколькими приложениями, о чем давно просили многие пользователи. Однако эти обновления могут быть доступны не для всех моделей камер.

Для бета-тестеров, куда ещё нужно умудриться попасть, новые функции включены в сборку 26 120.2702, доступную через Windows 11 Dev Channel. Чтобы попробовать ее, перейдите в меню «Настройки» > «Обновление и безопасность» > «Программа Windows Insider» и выберите канал Dev Channel.

Не забудьте сказать «Сы-ы-ы-ы-р».

Источник:MSN
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Windows 11
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#камера