Microsoft обновила криптографическую библиотеку для защиты от квантовых угроз

Опубликовано 12 сентября 2024, 15:451 мин.
Microsoft обновила криптографическую библиотеку для защиты от квантовых угрозНе забудьте проверить свои устройства
В связи с развитием квантовых вычислений компания Microsoft обновила свою основную криптографическую библиотеку SymCrypt, добавив в нее постквантовую криптографию (PQC). Новые алгоритмы призваны защитить от потенциальных будущих квантовых атак.
Обновление представляет два алгоритма PQC: ML-KEM и XMSS, призванные противостоять уязвимостям традиционных методов шифрования, таких как RSA и Elliptic Curve, которые могут быть скомпрометированы квантовыми компьютерами.
ML-KEM, основанная на решетчатой криптографии, обеспечивает безопасную инкапсуляцию ключей, а XMSS — схема подписи на основе хэша. Эти дополнения являются частью долгосрочного плана Microsoft по переходу ее продуктов, включая Azure, Microsoft 365 и Windows, на стандарты шифрования, устойчивые к квантовым вычислениям.
Квантовые компьютеры, хотя пока и не могут быть использованы для взлома шифрования, представляют собой будущую угрозу, к которой стоит готовиться уже сейчас.