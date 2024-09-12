Microsoft обновила криптографическую библиотеку для защиты от квантовых угроз

Обновление представляет два алгоритма PQC: ML-KEM и XMSS, призванные противостоять уязвимостям традиционных методов шифрования, таких как RSA и Elliptic Curve, которые могут быть скомпрометированы квантовыми компьютерами.

ML-KEM, основанная на решетчатой криптографии, обеспечивает безопасную инкапсуляцию ключей, а XMSS — схема подписи на основе хэша. Эти дополнения являются частью долгосрочного плана Microsoft по переходу ее продуктов, включая Azure, Microsoft 365 и Windows, на стандарты шифрования, устойчивые к квантовым вычислениям.

Квантовые компьютеры, хотя пока и не могут быть использованы для взлома шифрования, представляют собой будущую угрозу, к которой стоит готовиться уже сейчас.