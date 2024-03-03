Microsoft обновила свой ИИ Copilot в Windows 11: чем он может похвастаться

ИИ-помощник Copilot получил более глубокую интеграцию в Windows 11. Теперь пользователи могут управлять системными настройками, вводя команды непосредственно в Copilot, управлять инструментами доступности, такими как Narrator и Screen Magnifier, и взаимодействовать со сторонними приложениями, такими как OpenTable.

В приложении «Фото» появился инструмент «Генеративное стирание» на основе искусственного интеллекта, аналогичный «Волшебному ластику» от Google, позволяющий удалять нежелательные объекты с фотографий. Кроме того, видеоредактор Clipchamp от Microsoft получил инструмент «Удаление тишины» для устранения звуковых разрывов в видео.

Голосовые элементы управления получили значительное обновление: появилась возможность навигации между несколькими дисплеями и улучшена поддержка таких языков, как французский, немецкий и испанский. Пользователи теперь могут создавать собственные голосовые сочетания клавиш для часто используемых команд, а встроенная программа чтения с экрана Narrator получила обновления, позволяющие лучше обрабатывать текст на изображениях и в документах.

Новые функции будут постепенно распространяться до апреля 2024 года.