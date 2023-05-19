Microsoft обвинили в злоупотреблении доступом к данным Twitter

В письме утверждается, что Microsoft, возможно, нарушала многочисленные положения соглашения в течение длительного периода времени. Ранее Microsoft интегрировала API Twitter в некоторые свои продукты, включая Xbox, Bing и рекламную платформу.

Однако в апреле она начала прекращать поддержку этих API, возможно, из-за новых и более дорогих уровней API. Примеры предполагаемых нарушений включают несанкционированное использование API и неспособность Microsoft проинформировать Twitter об определенных случаях использования.

В письме содержится просьба провести аудит соответствия для каждого из восьми приложений, которыми Microsoft управляла до прошлого месяца. Microsoft ответила, заявив, что рассмотрит вопросы и продолжит долгосрочное партнерство с Twitter.

В письме не упоминаются какие-либо ожидаемые судебные действия, хотя Илон Маск ранее и угрожал подать в суд на Microsoft за якобы незаконное использование данных Twitter.