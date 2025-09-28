Microsoft ограничила доступ Израиля к своим сервисам после сообщений о слежке

Речь идёт о разведывательном подразделении 8200, которое занимается кибершпионажем и сбором данных. По данным The Guardian, оно перехватывало миллионы телефонных звонков жителей Газы и Западного берега и хранило до 8 тысяч терабайт записей на серверах Microsoft в Нидерландах.

Президент компании Брэд Смит подтвердил, что часть информации в расследовании «верна». Microsoft отключила подразделению доступ к отдельным облачным сервисам и ИИ-технологиям. При этом компания подчеркнула, что не имеет доступа к содержимому данных клиентов, а меры направлены на «соблюдение правил использования платформы».

Ещё весной Microsoft заявляла, что не нашла доказательств использования её технологий против палестинцев. Однако решение изменить позицию совпало с ростом давления внутри компании