Опубликовано 28 сентября 2025, 09:45
Microsoft ограничила доступ Израиля к своим сервисам после сообщений о слежке

Microsoft заявила, что прекращает предоставление части своих облачных и ИИ-сервисов подразделению израильской армии после того, как выяснилось, что их технологии использовались для массовой слежки за палестинцами.
Речь идёт о разведывательном подразделении 8200, которое занимается кибершпионажем и сбором данных. По данным The Guardian, оно перехватывало миллионы телефонных звонков жителей Газы и Западного берега и хранило до 8 тысяч терабайт записей на серверах Microsoft в Нидерландах.

Президент компании Брэд Смит подтвердил, что часть информации в расследовании «верна». Microsoft отключила подразделению доступ к отдельным облачным сервисам и ИИ-технологиям. При этом компания подчеркнула, что не имеет доступа к содержимому данных клиентов, а меры направлены на «соблюдение правил использования платформы».

Ещё весной Microsoft заявляла, что не нашла доказательств использования её технологий против палестинцев. Однако решение изменить позицию совпало с ростом давления внутри компании

