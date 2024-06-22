Microsoft ограничила функциональность своей ИИ-инициативы Copilot+ в Windows

Вместо этого клавиша Copilot теперь просто запускает отдельный PWA, лишенный более глубокой интеграции с функциями Windows 11. Microsoft даже убрала ярлык WIN + C для доступа к Copilot. Отвечая на критику, команда Microsoft Windows Insider назвала это изменение шагом, направленным на повышение гибкости в разработке и оптимизации функциональности Copilot.

Они также упомянули о планах прикрепить приложение Copilot к панели задач для более удобного доступа, хотя и без восстановления его прежних возможностей.

А пока пользователи выражают надежды на будущие улучшения.