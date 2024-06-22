Microsoft ограничила функциональность своей ИИ-инициативы Copilot+ в Windows

Опубликовано 22 июня 2024, 15:24
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Microsoft ограничила функциональность своей ИИ-инициативы Copilot+ в WindowsСворачивает интеграцию?
Новейшие "Copilot+ ПК" вызвали разочарование среди пользователей, поскольку Microsoft сократил функциональность своей функции Copilot до базового прогрессивного веб-приложения (PWA). Выпущенные вместе с новыми клавиатурами, оснащенными специальной клавишей Copilot, эти ПК больше не поддерживают интегрированную функцию Copilot, которая позволяла пользователям управлять настройками Windows или подключать помощника в боковой панели, пишет The Verge.
Вместо этого клавиша Copilot теперь просто запускает отдельный PWA, лишенный более глубокой интеграции с функциями Windows 11. Microsoft даже убрала ярлык WIN + C для доступа к Copilot. Отвечая на критику, команда Microsoft Windows Insider назвала это изменение шагом, направленным на повышение гибкости в разработке и оптимизации функциональности Copilot.
Они также упомянули о планах прикрепить приложение Copilot к панели задач для более удобного доступа, хотя и без восстановления его прежних возможностей.
А пока пользователи выражают надежды на будущие улучшения.
Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный