Microsoft опередила Google в облачных технологиях. Гонка в сфере ИИ накаляется

Опубликовано 04 ноября 2024, 14:151 мин.
Microsoft опередила Google в облачных технологиях. Гонка в сфере ИИ накаляетсяКто победит
Microsoft продолжает оставаться лидером на рынке облачных вычислений, опережая Google, однако оба технологических гиганта активно инвестируют в искусственный интеллект (ИИ) на фоне усиливающейся конкуренции. В своих последних отчетах Microsoft сообщила о 20%-ом росте своего сегмента Intelligent Cloud, включая Azure, до $24,1 миллиарда, в то время как доходы Google Cloud выросли на 35% до $11,4.
Хотя Microsoft сохраняет значительную долю на облачном рынке, аналитики предупреждают о замедлении ее роста по сравнению с предыдущими кварталами. Google, хотя и отстает, набирает обороты, что связано с её инновациями в области ИИ, отмечают эксперты.
Также Microsoft потратила $ 20 миллиардов на капитальные расходы в области ИИ в последнем квартале, что почти вдвое больше, чем в прошлом году, в то время как капитальные расходы Alphabet выросли на 62% до $ 13 миллиардов.
Ожидая возможности монетизировать свои значительные инвестиции в ИИ, гонка за превосходство в этом критически важном секторе остается актуальной.