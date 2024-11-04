Microsoft опередила Google в облачных технологиях. Гонка в сфере ИИ накаляется

Хотя Microsoft сохраняет значительную долю на облачном рынке, аналитики предупреждают о замедлении ее роста по сравнению с предыдущими кварталами. Google, хотя и отстает, набирает обороты, что связано с её инновациями в области ИИ, отмечают эксперты.

Также Microsoft потратила $ 20 миллиардов на капитальные расходы в области ИИ в последнем квартале, что почти вдвое больше, чем в прошлом году, в то время как капитальные расходы Alphabet выросли на 62% до $ 13 миллиардов.

Ожидая возможности монетизировать свои значительные инвестиции в ИИ, гонка за превосходство в этом критически важном секторе остается актуальной.