Приложения
Опубликовано 06 августа 2025, 17:55
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Microsoft ослабила хватку над OpenAI — её модели впервые стали в облаке Amazon

Доступны на облачной платформе AWS
Впервые модели OpenAI теперь доступны на платформе Amazon Web Services (AWS). Amazon подтвердила, что их уже можно использовать через сервисы Bedrock и SageMaker. До этого Amazon предлагала модели от конкурентов OpenAI, таких как Claude.
Microsoft ослабила хватку над OpenAI — её модели впервые стали в облаке Amazon

© Ferra.ru

Эта новость особенно важна не только для Amazon, но и OpenAI, что давно сотрудничает с Microsoft: её модели используются в облаке Azure. Создатели ChatGPT таким образом расширяют свою клиентскую базу. Больше клиентов — больше денег. Тем более, новое партнёрство помогает Amazon догонять конкурентов и показывает, что OpenAI уже не так «привязана» к Microsoft.

Кроме того, модели OpenAI стали доступны под открытой лицензией Apache 2.0.

Источник:techcrunch
Автор:Максим Многословный
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#ChatGPT
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