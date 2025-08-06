Эта новость особенно важна не только для Amazon, но и OpenAI, что давно сотрудничает с Microsoft: её модели используются в облаке Azure. Создатели ChatGPT таким образом расширяют свою клиентскую базу. Больше клиентов — больше денег. Тем более, новое партнёрство помогает Amazon догонять конкурентов и показывает, что OpenAI уже не так «привязана» к Microsoft.

Кроме того, модели OpenAI стали доступны под открытой лицензией Apache 2.0.