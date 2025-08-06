Опубликовано 06 августа 2025, 17:551 мин.
Microsoft ослабила хватку над OpenAI — её модели впервые стали в облаке AmazonДоступны на облачной платформе AWS
Впервые модели OpenAI теперь доступны на платформе Amazon Web Services (AWS). Amazon подтвердила, что их уже можно использовать через сервисы Bedrock и SageMaker. До этого Amazon предлагала модели от конкурентов OpenAI, таких как Claude.
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Эта новость особенно важна не только для Amazon, но и OpenAI, что давно сотрудничает с Microsoft: её модели используются в облаке Azure. Создатели ChatGPT таким образом расширяют свою клиентскую базу. Больше клиентов — больше денег. Тем более, новое партнёрство помогает Amazon догонять конкурентов и показывает, что OpenAI уже не так «привязана» к Microsoft.
Кроме того, модели OpenAI стали доступны под открытой лицензией Apache 2.0.