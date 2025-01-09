Microsoft «откатила» обновление ИИ-генератора изображений после массовых жалоб

Опубликовано 09 января 2025, 14:321 мин.
Microsoft «откатила» обновление ИИ-генератора изображений после массовых жалобКачество людям не понравилось
Microsoft отозвала обновление своего генератора изображений после того, как пользователи раскритиковали качество изображений, созданных последней моделью ИИ, DALL-E 3 PR16. Компания обещала более быструю и качественную генерацию изображений в преддверии праздников, но пользователи лишь заметили снижение реалистичности и детализации изображений.
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Жалобы на таких платформах, как X и Reddit, указывали на проблемы с новой моделью, что побудило Microsoft вернуться к предыдущей версии в Bing — DALL-E 3 PR13. Жорди Рибас, руководитель отдела поиска в Microsoft, подтвердил откат.
Многие пользователи отмечали, что изображения из PR16 выглядят карикатурно и лишены «полировки».
Несмотря на то, что внутренние контрольные тесты Microsoft показали улучшения, хоть и небольшие, они не удовлетворили людей, а из-за медленного процесса развертывания компании откат займет несколько недель.